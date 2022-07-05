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Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı

Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı
Silivri'de buğday tarlası alev alev yandı

Silivri’deki yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Silivri Gümüşyaka Mevkiinde bulunan buğday tarlasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün tarlayı sararken, köyde büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekiplerinin vatandaşların yardımıyla yaptığı çalışmalar neticesinde, yangın yerleşim yerine sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

Yusuf Eker

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