Silivri'de çiftçilere kanola tohumu dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi" çerçevesinde düzenlenen programla kanola tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Alipaşa Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “Dünya tarımın değerini, tarımsal üretimin değerini pandemi ile beraber çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Allah razı olsun bizim çiftçimizden, bizi kimseye muhtaç etmediler. Ülke olarak kendi kendimize yettik o dönemde. Arkasından dünyanın hububat ambarı olan iki ülkede savaş çıktı. Bu savaş bize üretimi öğretti. Bu noktada alan ne kadar genişlerse genişlesin, bugüne kadar olduğu gibi Bakanlığımız hiçbir çiftçimizin ürünlerini yerde koymadı, koymayacak. Nasıl ki buğday, fındık, ayçiçeği gibi ürünlere çok güzel fiyatlar verilmişse kanolada da hiçbir problem olmayacağını belirtmek istiyorum. Sayın bakanımız son dönemlerde üstüne basa basa söylüyor. Karbon izini azaltarak yerinde üretimle büyükşehirleri yerinde doyurmak, kent tarımıyla ilgili de projelerimizi geliştiriyoruz. İnşallah yakın zamanda hayata geçecek. Tohumlarımızın çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bol bereketli bir sezon geçirirler“ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Silivri'de 149 çiftçiye toplam bütçesi 1 milyon 672 bin TL olan ve 20 bin dekar alan için 904 çuval (takriben 7 bin 600 kilogram) kanola tohumu dağıtıldı.

Yusuf Eker

