İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Silivri'de çöplük alanda yangın

Silivri'de çöplük alanda yangın
Silivri'de çöplük alanda yangın

Silivri’deki çöplük bir alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Silivri’de çöplük alanda yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 18.00 sıralarında Silivri Alipaşa Yolu üzerindeki çöplük alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki çöplük alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından belediye ekipleri ise iş makinalarıyla yanan bölgelerin üzerine toprak döktü.

Yusuf Eker
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.