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Silivri'de kar keyfi

Silivri'de kar keyfi
Silivri'de kar keyfi

İstanbul Silivri'de vatandaşlar lapa lapa yağan karın tadını yürüyüş yaparak ve kar topu oynayarak çıkardı.

Silivri'de kar keyfi - Tıkla İzle

Karın etkisini arttırdığı Silivri'de her yer beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılardan sonra iki gündür aralıklarla yağan kar, öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Silivri sahilde vatandaşlar ve çocuklar, karın keyfini kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak çıkarttı. Ailesi ile beraber yağan karın tadını çıkartan Mazlum Yüksel, “Mart ayında kar yağması bizi çok şaşırttı. Biz Adana'dan buraya yeni taşındık, Adana'da böyle bir şeyle karşılaşmamız mümkün değil. Orada bu zamanlarda denize giriyorduk. Çok şaşırdık, ama mutlu olduk. Çocuklar da karı çok seviyor. Bize tuhaf geliyor, ama güzel. Enteresan bir kardan adam yaptık. Kaymak için poşet getirdik. Çocuklar da çizgi filmlerde sürekli görüyordu, biz de değerlendirelim dedik” şeklinde konuştu.

Şaban Tektaş

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