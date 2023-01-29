Silivri'de kaza: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza, dün 16.30 sıralarında D-100 karayolu Değirmenköy-Gümüşyaka sapağında meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada Sabri ve Bilsel Sezer çifti hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Sezer çifti itfaiyenin çalışmalarıyla araçtan çıkarıldı. Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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