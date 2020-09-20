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Silivri'de koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Silivri'de koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
Silivri'de koca dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Silivri Yeni Mahalle’de bir kişi, boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda kadın ağır şekilde yaralandı, yanındaki kişi ise hayatını kaybetti.

Silivri’de koca dehşeti: 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

Yusuf Eker

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