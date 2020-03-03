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Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı
Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı

Silivri açıklarında lüks bir yat, yanarak battı. Lüks yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise kurtarıldı.

Silivri'de lüks yat yanarak battı: 2 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Silivri açıklarında yaşandı. Sarıyer'den Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu lüks yat, Silivri açıklarında yanmaya başladı. Çevredeki gemilerin ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yat batmaya başladı. Yangın sırasında yatın kamara kısmında bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Son anda kendilerini denize atan 3 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizden kurtarılan 3 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan cenazeler, incelemelerin ardından Adil Tıp Kurumuna gönderildi.

İstanbul Valiliği'nden yanarak batan lüks yat olayı ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında yanarak batan lüks yat olayı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Bugün saat 12.15'te Silivri açıklarında seyreden bir teknede yangın çıktığı ihbarı alınmasıyla Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir.

Makine dairesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu batan İstanbul Limanına kayıtlı BLACK EYES1 adlı teknedeki 5 kişiden 3'ü, çevredeki gemiler ve Sahil Güvenlik ekiplerimizce kurtarılarak, ambulanslar ile Silivri Devlet Hastanesine sevk edilmiş, olayda (E.S) ve (A.Ş) adlı vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir” denildi.

Yat yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Hayatını kaybeden iki kişinin Mehmet Engin Sile ve Abdurrahman Şen olduğu öğrenildi. Yattan denize atlayarak son anda kurtulmayı başaran Tunç Ömer, Aydın Karadana ve Alp Ömer ise Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
 

Yusuf Eker

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