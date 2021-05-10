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Silivri'de mobilya üretimi yapılan iş yerinden yangın çıktı

Silivri'de mobilya üretimi yapılan iş yerinden yangın çıktı
Silivri'de mobilya üretimi yapılan iş yerinden yangın çıktı

Silivri’de mobilya üretimi gerçekleştiren bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Kısa süre içinde söndürülen yangın sonucuna mobilya atölyesinde maddi hasar meydana geldi.

Silivri’de mobilya üretimi yapılan iş yerinden yangın çıktı - Tıkla İzle

Yangın, saat 01.30'da Silivri Cumhuriyet Mahallesi Parkköy mevkiinde bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. İddiaya göre; mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Mobilya üretim merkezi olmasından dolayı yangın yerine Silivri, Çatalca, Büyükçekmece'den çok sayıda itfaiye aracı ve ekibi yönlendirildi. Kısa süre içinde müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle atölyede maddi hasar oluştu. Yangını çıkış nedeni araştırılıyor.
 

Yusuf Eker
 

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