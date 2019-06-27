İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silivri'de ot yangını paniğe neden oldu

Silivri'de ot yangını paniğe neden oldu
Silivri'de ot yangını paniğe neden oldu

Silivri D-100 karayolu kenarında otlar ve ağaçlık alan bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın çevrede paniğe sebep oldu.

Silivri'de yangın, itfaiyenin müdahalesi sürüyor - Tıkla İzle

Silivri D-100 karayolu kenarında otluk ve ağaçlık alan bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, park halinde bulunan araçların kaldırılması için anons yaptı.

Park halindeki araçlara alevlerin yaklaşmasını vatandaşlar önledi

Bazı araç sahipleri otomobillerini kaldırırken, sahibi bulunamayan araçlara yaklaşan alevlere de yakınlarda bulunan hastane çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.  

Yusuf Eker - Erdal Can İçelli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.