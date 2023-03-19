Silivri'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Silivri Terminali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde 3 kişi bulunan özel bir otomobil ile İETT otobüsü dikkatsizlik sonucu kafa kafaya çarpıştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan A.P., S.Ç. ve sürücü D.G., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada araç içerisindeki S.Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

YUSUF EKER



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