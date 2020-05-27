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Silivri'de sahilde erkek cesedi bulundu

Silivri'de sahilde erkek cesedi bulundu
Silivri'de sahilde erkek cesedi bulundu

Silivri’de sahilde hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, yaşlı adamın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Silivri Mimarsinan mahallesi Bağkent Sitesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahilde spor yapan site sakinlerinin kıyıya yakın bir noktada hareketsiz bir şahsın olduğunu gördü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa hemen müdahale etti. Yapılan araştırmada şahsın Hıdır Ceylan olduğu öğrenildi. Ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirirken, yaşlı adamın cenazesi nöbetçi savcının incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi.

Yusuf Eker
 

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