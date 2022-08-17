İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Silivri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Silivri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Silivri'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Silivri’de şüphe üzerine durdurulan aracın koltuk aralarından uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alına 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silivri’de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı - Tıkla İzle

İLGİLİ HABER
Kütahyada 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildiKütahya’da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi
Silivri Selimpaşa Mahallesi E-5 Kuzey Yol Tekirdağ istikametinde dün saat 18. 20 sıralarında bir araç polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kontrolde; araç içerisinde 3 erkek şahsın olduğu görüldü. Şahısların kimlik tespitinde narkotik madde ticareti suçundan çok sayıda kayıtlarının olduğu anlaşıldı. Araçta bulunan K.A., K.E. ve K.Ö. isimli şahıslar araçtan indirilerek kontrol altına alındı. Araçta yapılan incelemede; koltuk üzerinde 1 adet klipsli şeffaf poşet içerisinde 7.91 gram gelen Eroin, koltuk kaldırılarak yapılan incelemede ise, 15.61 gram Eroin olmak üzere toplam 23.52 gram Eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli "Narkotik Madde Ticareti" suçundan adli işlem yapılarak bugün adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABER
Tekirdağda polisin uyuşturucu çalışmalarında 11 kişi yakalandı Tekirdağ’da polisin uyuşturucu çalışmalarında 11 kişi yakalandı
İLGİLİ HABER
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.