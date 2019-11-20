Silivri'de şüpheli ölüm: Genç adam aracında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Parkköy mevki'inde meydana geldi. Park halindeki 06 JUE 50 plakalı araç içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, araç içinde ve dışında nöbetçi savcı nezaretinde titiz bir çalışma yaptı. Polis ekipleri şahsın kimliğinin H.D. olduğu belirledi.

30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen genç adamın cansız bedeni ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırılırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Yusuf Eker

