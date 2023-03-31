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Silivri'de zincirleme trafik kaza: 28 yaralı

Silivri'de zincirleme trafik kaza: 28 yaralı
Silivri'de zincirleme trafik kaza: 28 yaralı

Silivri'de cezaevi personelini taşıyan servis aracının şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1ağır 28 kişi yaralandı.

Silivri'de cezaevi personellerini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Edirne yönü Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametinde ilerleyen ve cezaevi personelini taşıyan servis aracının şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı aynı istikamette ilerleyen beş araca çarptı. meydana gelen kazada bir ağır 28 kişi yaralandı. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevrede ki hastanelere kaldırıldı. kaza sebebiyle Silivri'den Edirne yönüne kapatılan D-100 karayolu kazanın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

“kamyonetin altında bir kişi kalmıştı onu da çıkarttık”

kaza anında orada bulunan Özgür Kabadayı, “Yukarından hızlı bir şekilde gelen Cezaevi personelini taşıyan servis aracı, önce bir tıra çarptı daha sonra diğer araçlara çarparak en son bir kamyonete vurup devrildi. kamyonetin altında bir kişi kalmıştı onu da çıkarttık” dedi.

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