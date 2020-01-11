Silivri'deki berberdeki deprem paniği kamerada

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37 sıralarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları sokağa döktü. Depremi hissederek panikle sokağa çıkan vatandaşlar telefonlara sarılarak, kentin çeşitli bölgelerindeki yakınlarını aradı. Depreme Silivri'deki bir berberde yakalanan vatandaşların panik halleri ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem yaşandığı sırada berberin tıraşı bıraktığı ve tıraş olan şahsında sandalyeden kalkarak sokağa çıktığı görülüyor.

Yusuf Eker