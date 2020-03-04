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Silivri'deki yat yangınında yaralıları ABD savaş gemisinin kurtardığı ortaya çıktı

Silivri'deki yat yangınında yaralıları ABD savaş gemisinin kurtardığı ortaya çıktı
Silivri'deki yat yangınında yaralıları ABD savaş gemisinin kurtardığı ortaya çıktı

Silivri'de 2 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı yat yangınına ABD savaş gemisinin müdahale ettiği ortaya çıktı. ABD donanması, yaralıların kurtarılmasına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Silivri açıklarında dün yaşanan yat yangınında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise çevredeki gemilerin de yardımıyla kurtarılmıştı.

Yat yangınına müdahale eden gemilerden birinin de ABD Deniz Kuvvetlerine ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri olduğu ortaya çıktı. ABD donanması sosyal medya hesabından olaya ilişkin fotoğraf ve bilgi notu da paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, Karadeniz geçişi sırasında USS Ross destroyerinin acil bir kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiği belirtilerek, yanan yattaki 3 kişinin kurtarıldığını ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

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