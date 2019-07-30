Silopi'deki güvenlik noktasına düzenlenen saldırı

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasına, 26 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.55 sıralarında beyaz renkli pikap araç içerisinde 4-5 kişi olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları tarafından, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği meydana gelen olayda yol kontrol ve arama noktasında görevli 2 jandarma personelinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, “Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar sonucunda, olayda kullanılan araç ele geçirilmiş olup bu aracı kullandığı ve bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

Etkisiz hale getirilen 4 PKK'lıdan biri sözde tim sorumlusu

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde icra edilen ve 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili de bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi:

“28 Temmuz 2019 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birisinin, terör örgütü içerisinde sözde tim komutanı olarak faaliyet gösteren Irak uyruklu Şervan kod adlı terörist olduğu ve 2 jandarma personelinin yaralandığı Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasına düzenlenen silahlı saldırı olayının faillerinden olduğu tespit edilmiştir.”

Melih Yiğit