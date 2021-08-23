Silvan'da 93 kişide delta varyantı tespit edildi, 145 kişi karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçesinde 220 kişiden korona virüs testi alındı. Bu kişilerden 93 kişinin delta varyantı taşıdığı 52 kişinin ise normal taşıyıcı olduğu belirlendi. Korona virüs testi pozitif olan 53 kişinin içinde 2'sinin yeni doğan bebek olduğu öğrenildi.

Testi pozitif çıkanların karantinaya alındığı kaydedildi. Silvan İlçe Kaymakamı Murat Öztürk, "Silvan ilçemizde son zamanlarda artış gösteren vakalarının çoğu aşı olmayan vatandaşlar olduğunu tespit edildi. Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafında Silvan Öğretmenevinde kurmuş olduğu aşı standında vatandaşlarımız aşılarını olmalarını önemle vurguluyoruz. Silvan ilçemizdeki vatandaşlarımızın aşı olmaları içinde el broşürleri hazırlanarak tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı ol Silvan diyoruz. Bu anlamda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Muhammet Romedi Yılmaz



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