Silvan'da bir evde dolap içinde cephanelik bulundu

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin de katıldığı Silvan ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.

Arama kararı ile evde yapılan aramalarda dolap içerisine gizlenmiş zula tabir edilen bölmelerde 2 adet Kaleşnikof marka tüfek, 14 adet Kaleşnikof şarjörü, 586 adet Kaleşnikof fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 193 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda T.E. isimli şahıs gözaltına alındı.

Hasan Dayan

