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Silvan'da hırsızlık için girdikleri evin sahibini dövdüler

Silvan'da hırsızlık için girdikleri evin sahibini dövdüler
Silvan'da hırsızlık için girdikleri evin sahibini dövdüler

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir eve hırsızlık şüphesiyle giren kişi veya kişiler, ev sahibi olan 93 yaşındaki yaşlı adamı dövdükten sonra kayıplara karışırken, ev sahibi Abdullah A., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sıralarında Kale Mahallesi 102. Sokakta meydana geldi. 32 numaralı dairenin üst tarafından eve girdiği tahmin edilen hırsız veya hırsızlar, evde bulunan Abdullah A.'yı (93) döverek bayılttıktan sonra elbiselerini alarak kayıplara karıştı. Babasının dışarı çıkmadığını fark eden Abdullah A.'nın oğlu Doğan A., eve girdikten sonra babasının yerde yattığını fark edince sağlık ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Abdullah A.'yı hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Abdullah A., Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Abdullah A.'nın yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Muhammet Romedi Yılmaz

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