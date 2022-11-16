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Silvan'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş makinesi yaktı

Silvan'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş makinesi yaktı
Silvan'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş makinesi yaktı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün gece park halindeki iş makinesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.

Silvan’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler iş makinesi yaktı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Silvan ilçesi Konak Mahallesinde, mahalledeki yol çalışması için park halinde bulunan paletli iş makinası saat 22.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından yakıldı. Alevler kısa sürede iş makinesinin tamamını kaplarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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