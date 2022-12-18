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Silvan'da yoğun sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü

Silvan'da yoğun sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü
Silvan'da yoğun sis, görüş mesafesini 20 metrenin altına düşürdü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü.

 Silvan'da birkaç gündür sabah ve akşam saatlerinde sisin etkili olmasıyla görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Günlerdir etkili olan ve devam eden sis hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle trafiği olumsuz etkileyen sis, sürücülerin araç kullanırken zorlanmasına neden olurken, ilçe merkezi ve birçok kırsal mahalle tamamen sis altında kaldı.

Mehmet Turgut Tayuzak
 

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