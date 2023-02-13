İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Simav İtfaiye Müdürlüğü ekibi 150 saat sonra 8 yaşındaki küçük kızı enkazdan sağ olarak çıkardı

Simav İtfaiye Müdürlüğü ekibi 150 saat sonra 8 yaşındaki küçük kızı enkazdan sağ olarak çıkardı
Simav İtfaiye Müdürlüğü ekibi 150 saat sonra 8 yaşındaki küçük kızı enkazdan sağ olarak çıkardı

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına devam eden Simav İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri 150 saat sonra göçük altından 8 yaşındaki Aya isimli kız çocuğunu sağ olarak çıkarmayı başardı.

Simav İtfaiye Müdürlüğünden 5 personel depremin ilk gününden beri Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, itfaiye personelinin bulunduğu ekip tarafından dün sabah saatlerinde 150 saat sonra göçük altından 8 yaşındaki Aya isimli kız çocuğu sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Mustafa Akçay
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.