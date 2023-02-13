Simav İtfaiye Müdürlüğü ekibi 150 saat sonra 8 yaşındaki küçük kızı enkazdan sağ olarak çıkardı

Simav İtfaiye Müdürlüğünden 5 personel depremin ilk gününden beri Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, itfaiye personelinin bulunduğu ekip tarafından dün sabah saatlerinde 150 saat sonra göçük altından 8 yaşındaki Aya isimli kız çocuğu sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Mustafa Akçay



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.