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Simav'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Simav'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Simav'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

 Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Bahtıllı köyünde, kepçe operatörü Tuncay Türken (42), tartıştığı Veysel T. (45) tarafından bıçakla yaralandı. İki çocuk babası Türken 112 Acil Yardım ekiplerince kaldırıldığı Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli Veysel T. Simav Adliyesi'ne getirildi.
Türken'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.  

Mehmet Emin İncekulak
 

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