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Simav'da şüpheli ölüm

Simav'da şüpheli ölüm
Simav'da şüpheli ölüm

Kütahya’nın Simav ilçesinde nöbetten çıkan bir acil tıp teknisyeni, evinde grip olduğu için koluna serum takılı halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesinde saat 08.00'de nöbetten çıktıktan sonra grip rahatsızlığı sebebiyle evinde kendine serum takarak istirahat etmek üzere odasına geçen Acil Tıp teknisyeni (ATT) Esra Taşkın (25), annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılan Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran, “Muharrem ve Sema Taşkın'ın ikinci çocuğu olan Esra Taşkın'ın İsmail Taşkın adında kendinden büyük ağabeyi bulunuyor. Nöbet çıkışı kolundaki serumla vefat eden kardeşimize çok üzüldük, Allah rahmet eylesin. Şu anda hastane morguna kaldırılan Taşkın'ın, Adli Tıp Kurumu raporundan sonra, Akdağ beldesinde toprağa verilecek” dedi.  

Mehmet Emin İncekulak

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