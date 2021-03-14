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Simav'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Simav'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Simav'da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde, tarlasına ağaç budamak için giden Nurullah Bozkurt’un kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Traktörde yolcu olarak bulunan Azime Bozkurt hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza Kuşu beldesi Çiğilli mevkiindeki un değirmeni yakınlarında meydana geldi. 73 yaşındaki Nurullah Bozkurt, yanında gelini Azime Bozkurt (46) ile Kepez mevkisindeki tarlasına 43 KP 056 plakalı traktörüyle giderken yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 15 metrelik dereye yuvarlanan traktörün sürücüsü Nurullah Bozkurt yaralanırken, gelini 4 çocuk annesi Azime Bozkurt traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mehmet Emin İncekulak
 

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