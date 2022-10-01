Simav'da yağlık ayçiçeği hasadı

Vali Ali Çelik, Simav Demirci'de tarlada biçerdöverin direksiyonuna geçerek, çiftçilerle beraber ayçiçeği hasadı yaptı. Kütahya il genelinde 33 bin dönüm yağlık ayçiçeği ekildiğini belirten Vali Ali Çelik, üretimin artırılması için İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle 26 bin dönüm alana tohum dağıtıldığını söyledi.

Simav'da 7 bin dekar alanda uygulanan destek projesinden yaklaşık bin çiftçinin yararlandığını dile getiren Vali Çelik, toplam 10 bin dönüm alandan 2 bin 500 ton rekolte beklendiğini kaydetti.



Mustafa Akçay



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