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Simav'daki 'ölüm virajı'na neşter

Simav'daki 'ölüm virajı'na neşter
Simav'daki 'ölüm virajı'na neşter

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Yeşilköy kavşağında bulunan, ‘ölüm virajı’ olarak da anılan, kazalarda bir çok can ve mal kaybının yaşandığı yolda düzenleme çalışmaları başlatıldı.

 Bursa 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan yol düzenleme çalışmalarına Simav Belediyesine ait iş makinelerinin de destek verdiği belirtildi. 

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Biçer, sürücülerden gelen yoğun talep üzerine, Yeşilköy kavşağındaki yolda düzenleme ve genişletme çalışmalarının başladığını ve kaza riskinin azalacağını ümit ettiklerini belirtti.  

Mehmet Emin İncekulak
 

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