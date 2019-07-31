Simge Aköz: 'Çin'de elimizden geleni ortaya koyacağız'

Çin'de 2-4 Ağustos'ta düzenlenecek ve grup liderlerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanacağı Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Simge Aköz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Hazırlıklar hakkında bilgi veren Aköz, "Hazırlıklarımızı hızlandırdık. İzmir kampımız oldu, 5 gün yoğun bir antrenman temposu geçirdik. Onun ardından İtalya'da 3 tane hazırlık maçı yapmak için oradaydık. Hazırlık maçları gayet olumlu sonuçlandı, mutlu döndük. Bu hazırlıkların bizi olimpiyatta ve Avrupa Şampiyonası'nda adım adım yukarıya götüreceğini düşünüyorum. Umarım mutlu bir şekilde ülkemize geri döneriz" diye konuştu.

"Mücadeleci takımlar olacak"

Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde oynayacakları Çin, Almanya ve Çekya'yı da değerlendiren tecrübeli voleybolcu, "Olimpiyat elemesinde hiçbir takıma karşı bu maçı kesin kazanırız diye çıkma düşüncemiz yok. Çin zaten ev sahibi olmasının verdiği gücü de kullanacaktır. Almanya çok iyi mücadele eden bir takım. Çekya'ya dair çok fazla bilgimiz yok ama gerçekten mücadele eden takımların orada var olacağına inanıyorum. Biz de elimizden geleni ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"Desteklerini bizden esirgemesinler"

2019 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Ankara'da Bulgaristan, Finlandiya, Fransa, Yunanistan ve Sırbistan ile oynayacakları zorlu mücadeleler öncesi taraftara da seslenen Simge Aköz, "Ankara seyircisi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizi ve her koşulda desteklediler. Onların enerjisinin bizi bir üst sıraya taşıyacağına inanıyorum. Desteklerini bizden esirgemesinler. Yanımızda olsunlar. Gereken bütün mücadeleyi sahada vereceğimize inansınlar" dedi.

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar



