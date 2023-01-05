Simit fırınında gezinen fare kameraya yansıdı

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Öztrak Caddesi'nde bulunan bir simit fırınında meydana geldi. İddiaya göre simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünlerin üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o an çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Geceden olayın ihbar edilmesine rağmen zabıta ekiplerinin simit fırınına müdahale etmemesi ve fırının bu sabah halen faaliyetlerine devam etmesi ise tepkilere neden oldu.

Fırına cezai işlem uygulandı

Zabıta müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu fırını denetledi. Gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle fırınla ilgili tutanak tutuldu ve bin 295 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Şaban Kardeş - Hüseyin Gökçeli

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