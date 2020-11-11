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Simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında

Simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında
Simitçinin öldürüldüğü olayda baba ve oğlu gözaltında

Zonguldak’ta simit fırını işletmecisi Şaban Köroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili fırının sahibi olduğu iddia edilen şahıs ile oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ekim'de simit fırını işletmecisi 43 yaşındaki Şaban Köroğlu, çocuklarının yanında silahla vuruldu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köroğlu, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipleri başka bir fırının sahibi olduğu öğrenilen C.B. ve oğlu S.B. üzerinde çalışmalarını derinleştirdi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu öne sürülen baba ve oğlu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İki şüphelinin sorgusu sürüyor.

Onur Altındağ
 

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