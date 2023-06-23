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Şimşek çaktı, sökülen çatı alev aldı

Şimşek çaktı, sökülen çatı alev aldı
Şimşek çaktı, sökülen çatı alev aldı

Erzurum’un Oltu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojmanın sökülen çatısına şimşek düşmesi sonucu çatı alev aldı.

Şimşek çaktı, sökülen çatı alev aldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojman binasının çatısı şimşek çakması sonucu bir anda alev aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir zararın olmadığını belirtildi. Çatıyı söken işçiler, yağmur başlayınca aşağı inerek şimşekten kurtuldu.

Dursun Murat Aydın

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