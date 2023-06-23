Şimşek çaktı, sökülen çatı alev aldı

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait kullanılmayan lojman binasının çatısı şimşek çakması sonucu bir anda alev aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında herhangi bir zararın olmadığını belirtildi. Çatıyı söken işçiler, yağmur başlayınca aşağı inerek şimşekten kurtuldu.

Dursun Murat Aydın

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