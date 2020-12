Sinagog saldırganı Balliet'e ömür boyu hapis

Almanya'nın Halle kentinde 2019 yılında, bir Sinagoga saldırı planlayan ancak sinagogun kapalı olmasının ardından Türk restorana yönelen saldırgan hakkında karar çıktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'daki Yahudilere yönelik en büyük saldırı olarak nitelendirilen terör eyleminin görüldüğü Neunburg bölge mahkemesi katilin "pişmanlık duyuyorum" itirafını dikkate almadı. 2 kişiyi öldüren ve 51 kişiyi öldürme girişiminde bulunan Balliet, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Stefan Balliet , 9 Ekim 3019 tarihinde Almanya'nın Halle kentinde bulunan sinagoga saldırı düzenlemek istemişti. Otomatik silahla sinagogda bulunanları öldürmeyi hedefleyen Stefan Balliet, kafasına taktığı kamera ile saldırıyı an be an görüntülemişti. Saldırgan, Sinagogun bahçe kapısının kilitli olması nedeniyle amacına ulaşamayınca otomobiline bindiği sırada yanından geçen 40 yaşındaki kadını öldürmüştü. Otomobiline binip Türk dönerciye giden saldırgan, markette çalışanları ve müşterileri hedef almıştı. Balliet'in çevreye ateş açması sonucu 20 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli genç kurşunların hedefi olmuştu. Kaçmaya çalışırken yakalanan Balliet, saldırıyı Yahudi düşmanlığı ile gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

Mehmet Koca