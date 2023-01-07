Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada “30.12.2022 tarihinde Ankara ili Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456. Sokak üzerinde Sinan Ateş'in ateşli silah ile öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden 07.01.2023 tarihi itibarıyla ifade ve sair adli işlemleri biten 5 şüpheli Cumhuriyet Savcısı tarafından savunmaları alındıktan sonra nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorguları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda 3 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmalarına, 2 şüphelinin ise yine talebimiz doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal



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