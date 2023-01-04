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Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama

Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama
Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K., M.U., E.U. ve M.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlıdan U.K., M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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