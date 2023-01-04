Sinan Ateş cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş olay yerinde hayatını kaybederken, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A., dün çıkartıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince ‘tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlardan U.K, M.U, E.V. ve M.Y. de emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Ahmet Furkan Gülap

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