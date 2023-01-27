Sinan Ateş cinayetinde bir avukat tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 18 oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan zanlı tutuklandı. S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y, daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Olayın geçmişi

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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