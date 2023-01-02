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Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Sinan Ateş cinayetinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş’in cinayetinde gözaltı sayısı 5’e yükseldi.


Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Olayın tetikçisinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Sinan Ateş'in eşinden açıklama

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de sosyal medyadan bir mesaj yayımlayarak, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Ateş'in açıklamasında, "Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır" ifadeleri yer aldı.

Ali Nargüner
 

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