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Sinan Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç. Beykoz'da yakalandı

Sinan Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç. Beykoz'da yakalandı
Sinan Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç. Beykoz'da yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Ç., Beykoz'da yakalandı. Doğukan Ç.'nin kaldığı adreste yapılan aramada 2 silah ele geçirildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul'da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu. Bugün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Ç.'nin Beykoz İshaklı Köyü'nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Doğukan Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 2 silah ele geçirildi. Doğukan Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mustafa Biçer

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