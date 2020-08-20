Sinan Gümüş, ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını yaptı. Yeni transfer Sinan Gümüş de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşularıyla süren idman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.