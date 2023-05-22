Sinan Oğan: '2.turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğiz'

Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türk milletinin aziz evlatları. Hepimizin bildiği üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalmıştır. ATA ittifakının adayı olarak 5.2 oranında oy alarak seçimlerin 2'nci tur üzerinde etkili bir noktaya ulaştık. Türk milletinin her bir ferdine göstermiş oldukları yüksek katılım ve bize olan teveccühleri için teşekkür ederim.

Değerli basın mensupları biz yaklaşık 3 yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi aday olmazsa onları yalnız bırakmayacağız dedik ve yola çıktık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmaya başladık. Son ana kadar Türk milliyetçisi bir aday bekledik ancak dediğimiz şartlara göre bir aday çıkmadığı için biz çalışmalarımıza hız verdik. Biz 11 Mart'ta ittifakın adayı olarak ilan edildik. Maalesef ki bir çok kesim bizim 1 ayda çıkıp yüzde 5,2 oy almamıza şaşırıyor. Görmedikleri durum şuydu biz 3 yıldır bu çalışmayı sürdürüyorduk.

Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım herkes görmüştür. Seçimlere oldukça zor şartlarda girdik eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne de belediye imkanlarımız yoktu, buna rağmen büyük bir mücadele sergiledik. Biz ilk günden beri ortaya bir hedef koyduk. Elbette bu ülkeyi yönetme arzumuz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise plana sadık kal.

-Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin gündemi haline getirdik.

-Türk milletçilerini hedef kitle haline getirdik.

-Türk milliyetçisi seçmenini yeniden siyasetin ana kadrosuna yerleştirdik.

-2. turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk.

-Sığınmacılar konusunda yeterince farkındalık oluşturduk.

-PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele konusunda Türk siyasetini esir almalarına engel olduk.

Bugün itibariyle bu seçimlerde hakkı yenen Türk'ün sesi olduk. Türkiye kritik bir dönemeçten geçmektedir. Büyük sorunlar olduğu kanaatindeyiz. Sığınmacılar konusu ülkemizde güvenlik, sosyal maliyetleri olabilecek bir konudur. Türkiye'deki deprem gerçeği ikinci konumuzdur. Ulusal güvenlik meselesidir. Bunun için Afet bakanlığının kurulması önerimiz hala geçerlidir. Millet İttifakı, 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar hakkını ıskalamıştır. Türk milletinin bekası siyasetimizin temelini teşkil etmiştir. Terör örgütleriyle mücadeleye devam edilecektir. Ülkemizdeki sığınmacıların ülkelerine güven içerisinde gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır.

28 Mayıs ikinci tur seçimleri için iki aday ile de görüştük ve müzakerelerde bulunduk.

Her iki adaya da kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Karşılıklı nezaket çerçevesinde görüşmeler gerçekleştirdik.

Seçimlerin ikinci turunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.