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Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı
Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıktan Kılıçdaroğlu birinci çıktı

Ankara'da Sinan Oğan'ın oy kullandığı sandıkta en fazla oyu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın oy verdiği Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ndeki 1276 numaralı sandıkta kullanılan 321 oyun 1'i geçersiz sayılırken, sonuçlara göre, Kemal Kılıçdaroğlu 274 oyla birinci oldu. Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 46 oy çıktı.

Huzeyfe Tarık Yaman

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