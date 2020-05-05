Sınav sürecindeki öğrencilere motivasyon önerileri

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili son tarih belirlendi. YKS'nin uygulanma tarihi, 27-28 Haziran olarak açıklandı. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerin çalışma stratejilerini geliştirmelerinin önem taşıdığı bir sürecin başladığını belirterek, “Öğrenciler yeni bir planlama doğrultusunda çalışmalarını hızlandırmalıdır” dedi.

Yeni bir çalışma stratejisi belirlenmeli

Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Öğrencilerin pek çoğu çalışmayı, sınavlara hazırlanmayı, soru çözmeyi, öğrenmeye yönelik sorumluluklarını erteliyor. Erteleme davranışını etkileyen düşük motivasyon, kaygı, kendine inanmama, mükemmeliyetçilik, düşük öz denetim gibi pek çok değişken karşımıza çıkıyor. Sınavın yeniden hazirana alınması, öğrencilerimizin yeniden zaman ve çalışma planı yapmalarını gerektiriyor.

Özellikle sınava yaklaşılan dönemde en iyi çalışma stratejisi, deneme sınavı çözmek. Deneme sınav sonuçları sadece puansal olarak değerlendirilmemeli. Her bir denemeden sonra boş ve yanlış sorulara dönülmeli. Hangi konu ve kazanımlardan olduğu tespit edilmeli, soru tipiyle ilgili analiz yapılmalı, buna göre yeni bir çalışma stratejisi belirlenmeli. Her bir deneme sınavının başarıda bir yol gösterici olduğu unutulmamalıdır.”

Sürece hızlı adaptasyon önem taşıyor

Kişiliğin hayata bakış açısını belirlediğini ifade eden Kuralcı, “Dakik, her şeyi kitabına göre yapmaya eğilimli, yargısal kişilik özelliğine sahip öğrenciler, hızlı değişime ayak uydururken zorlanabiliyor. Daha çok kaygı ve baskı yaşıyor. Bu tip öğrenciler muhtemelen ders çalışma programı yapan, çözdüğü soruları not alan, yazarak çalışan, yapılacaklar listesi olan düzenli ve kararlı bir şekilde çalışan öğrenciler. Ancak bu düzen ve kararlılık, olumsuz duygularını yönetme konusunda onları zorlamamalıdır. Sınav hazırlık sürecinde olan öğrencilerimizin sürece hızlı adaptasyonu önem taşıyor” diye konuştu.

TYT, 165 dakika olacak, baraj puanı 170 oldu

TYT süresinin 30 dakika daha uzatıldığının açıklanmasının ardından yeni düzenlemeye göre 2020 TYT'de süre 165 dakika oldu. 2020-YKS'ye dair bir diğer değişiklik ise baraj puanı 180'den 170'e çekildi. TYT, yerleşme puanının oluşumunda \%40'lık bir ağırlığa sahip.