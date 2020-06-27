Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına motorize ekipler yetişti

Sınava geç kalan öğrencileri motorize ekipler yetiştirdi, evinde mahsur kalan öğrenciyi itfaiye kurtardı

Tokat'ta, üniversite sınavına dakikalar kala nüfus müdürlüğüne gidip geçici nüfus cüzdanı çıkarttıran öğrencileri motorize ekipler yetiştirdi.

Tokat'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek olan adaylardan birçoğu sınava dakikalar kala nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler sınava yetişebilmek için ter döktü. Valilik binası yanındaki fotoğrafçılarda fotoğraf çektiren öğrenciler Tokat İl Nüfus Müdürlüğünden geçici belgelerini aldı. Sınava dakikalar kala işlem yaptıran öğrencilerin imdadına ise polis ekipleri yetişti. Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun telsizden yaptığı anonsu ile Tokat Valiliği önüne yönlendirilen çok sayıda polis aracı öğrencilere tahsis edildi. Yaklaşık 21 öğrenci motorlu trafik ekipleri tarafından sınav yapılacakları okullara yetiştirildi. Ayrıca şehir içi halk minibüslerinin seferlerinin yetersiz olması sonucu dakikalarca duraklarda bekleyen öğrencilerin de imdadına polis ekipleri yetişti. Öğrenciler polis araçları ile sınav salonlarına götürüldü

Evde mahsur kaldı, yangın merdiveni ile kurtarıldı

Yazıcıoğlu Mahallesi Yeni Hayat Evlerinde kapının kilidinin bozulması sonucu evde mahsur kalan bir öğrenci de itfaiye tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin yangın merdiveni apartmanın 4. Katına uzatıldı. Yangın merdiveni ile mahsur kaldığı evden kurtarılan öğrencinin sınava girmesi sağlandı.

Sakarya'da sınava geç kalan öğrenciler için polis ekipleri seferber oldu

Tüm Türkiye'de uygulanan üniversite üniversite adaylarına yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınav başlarken her ilde olduğu gibi Sakarya'da da öğrenciler ve vatandaşlar korona virüs tedbirlerine göre sınava alındı. Kapıların kapanmasına dakikalar kala ise sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

Dünyada ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs tedbirlerince Sakarya'da binlerce üniversite adayı bir ilki yaşayarak salgın tedbirleri kapsamında sınava alındı. Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.

Bu yıl üniversite adayları sınava girerken korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi sağlayabilmek için okullarda güvenli alanlar oluşturuldu. Öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezleri ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Sınav salonlarına girecek öğrenciler görevlilerin talimatları doğrultusunda okula girerken, maske değişimi ve el dezenfektanı kullanarak sınıflara geçişleri sağlandı. Sınava girecek öğrencilerin sağlığı açısından velilerin okul bahçesine alınmasına izin verilmedi.

Polis ekipleri seferber oldu

Öte yandan, her sene olduğu gibi bu senede sınava gelirken kimlik ve sınava giriş belgelerini unutan üniversite adayların yardımına polis ekipleri koştu. Üniversite kapısı başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerinde sınava geç kalan öğrencileri, polis ekipleri motosikletler ile sınava yetiştirdi.

Hatay'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis yetişti

Hatay'da temel yeterlilik sınavına girecek bir öğrencinin kimliğini evde unutması üzerine polis ekipleri, motosikletle eve götürdü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bugün yapılan ‘Temel Yeterlilik Sınavı'na girecek olan bir öğrenci sınava gireceği Karahasanpaşa Ortaokulunun önüne gelince kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine yunus ekiplerinden yardım isteyen öğrencinin isteğini polisler geri çevirmedi. Ekip polislerinden biri motosiklet ile öğrenciyi kimliğini alması için Ocaklı Mahallesi'nde bulunan evine götürdü. Kimliği alan öğrenci zamanında yetişerek sınava girdi.