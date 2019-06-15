Sınava geç kalan öğrencilerin kimi ağladı kimi güldü

Türkiye Genelinde bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nın ilk etabı gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te olan sınava ise bazı öğrenciler geç kaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)'nde sınava girmek isteyen bir kız öğrenci de geç kaldı. Geç kaldığı için sınava alınmayan öğrenci ağladı. Kız öğrenci defalarca sınava girmek istese de alınmadı. Öğrencinin kapıya son bakışı ise yürekleri burktu.

4'üncü kez gireceği sınava geç kaldı

Sınav yeri İstanbul Üniversitesi olan bir öğrenci ise 4'üncü kez geldiği sınava geç kaldığı için alınmadı. Sınava geç kalan bir öğrencinin umursamaz tavırları dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, sınava geç kalan öğrenciler ve veliler ise duygularını dile getirdi.