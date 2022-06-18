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Sınava girecek öğrencinin kaybolan kimliğini bulmak için seferber oldular

Sınava girecek öğrencinin kaybolan kimliğini bulmak için seferber oldular
Sınava girecek öğrencinin kaybolan kimliğini bulmak için seferber oldular

Arnavutköy'de sabah saatlerinde YKS'ye girmek için okul önüne gelen bir öğrenci kimliğini aracın içinde kaybetti. Yaklaşan sınav süresine rağmen öğrenci kimliği bulamayınca çevredeki onlarca kişi kimliği ararken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Sınava girecek öğrencinin kaybolan kimliğini bulmak için seferber oldular - Tıkla İzle

Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi'nde YKS'ye girecek olan bir öğrenci okulun önüne geldiği esnada otomobilde kimliğini kaybetti. Sınavın başlamasına dakikalar kala aracın içinde kimliğini bulamayan öğrenci endişeye kapıldı. Öğrencinin kimliğini aradığını öğrenen onlarca kişi ise yardım etmek için seferber oldu. Otomobilin bagaj ve kapılarını açan vatandaşlar, araç içerisinde kaybolan kimliği bulmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, sınava dakikalar kala kimliğin bulunmasıyla öğrenci de sınavın yapılacağı okula girdi.

Batuhan Toprak
 

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