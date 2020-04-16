Sınava hazırlanan öğrenciler,online eğitim sürecinde kendi rutinlerini oluşturmalılar

“Rutin oluşturulup planlı şekilde hem bilgi hem beceri eksiklerini tamamlamalılar”

Sınava hazırlanan öğrenciler için en önemli sürecin öz düzenleme yoluyla rutinlerini oluşturmak olduğunu dile getiren Barış Sezgin, her öğrencinin kendine göre bir plan oluşturmasını ve bunu gün içine yaymasını önerdi. Kendi rutinlerine göre çalışmanın önemli olduğuna değinen Sezgin, evde olunan süre zarfında gece ders çalışıp gündüz uyumanın tercih edebileceğini ekledi. Sezgin; “Bu şekilde bir rutinçok doğru değil,çünkü nörolojik olarak beynimizin en çok öğrendiği saat dilimi 08.00-12.00 arasındadır.Daha sonra da giderek öğrenme kanalları kapanır. Aileler ve ergenler kendi yaşam alanlarına sınırlar belirlemeliler, bu sınırlara saygı duymalılar. Sınavda konular azaldığı ve öğrenci sayısı fazla olduğu için geçen senelere göre daha zor bir sınav olabilir.Burada bilginin yanında beceri de sorgulanacak” dedi.

“Sadece bilgi değil beceri de ölçülecek”

Sınavlarda sadece bilginin değil becerinin de ölçüleceğini ve öğrencilerin kendilerini bu anlamda da değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Sezgin; “Okuduğunu anlama, bilgiyi kullanma, grafik yorumlama, sorudaki çeldiricileri anlama, analiz-sentez becerisi, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerimizi de ölçümlememiz gerekiyor. Sadece hangi konuyu biliyorum diye bakmak yerine hangi becerilerde eksikler yapmışlar tespit etmeliler, sınav gününe kadar o beceriyi geliştirmeye çalışmalılar. Krizi fırsata çevirerek bu süreçten güçlenip çıkabiliriz. Bilgi ve becerileri ölçmek için de deneme sınavları ve farklı soru tiplerinin faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Deneme sınavları hangi konunun pekiştirilmesi gerektiğini saptamanıza yardımcı olur”

Her gün ortalama 74 bin kişinin aktif olarak kullandığı Uğur Okullarının uzaktan eğitim platformu Metodbox'ta ilk deneme sınavının 21 Mart Cumartesi günü yapıldığına değinen Barış Sezgin, sınavlara katılımın önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmeleri, soru çözüm videoları ile bilgilerini pekiştirme olanakları olduğunu aktaran Sezgin; “Sınava hazırlık sürecinde bol bol deneme sınavı çözülmesi gerekir. Denemeler size hangi konuda eksiğiniz olduğunu ve pekiştirme yapacağınızı, hangi soru tipinde zorlandığınızısaptayan en iyi göstergedir. Deneme sınavları sonrası hemen konu eksiğiniz var ise onu tamamlamalısınız. Eğer belli bir soru tipinde sürekli yanlış yapıyorsanızbu soru tipi ile ilgili öğretmenlerinizden ve farklı deneme kaynaklarından destek almalısınız.Deneme sınavına girmek size başkalarının arasındaki yerinizi ve durumunuzu görmenizi, hatanızı tekrarlamamayı, başarı grafiğinizi takip etmenizi ve gerçek sınava hazır duruma gelmenizi sağlayacaktır” dedi.

“Haftada 4 deneme sınavı yapıyoruz”

Uğur Okulları olarak 52 yıldır sınavlara hazırlıkta öncü bir marka olduklarını dile getiren Barış Sezgin, geçmişin deneyimini geleceğin eğitimi ile buluşturduklarını ve online eğitimde sınava hazırlığın da yoğun şekilde sürdüğüne değindi.Sezgin; “Özgün sorulardan oluşan deneme sınavlarımızı her hafta öğrencilerimize uyguluyoruz. 7, 8, 11 ve 12'nci sınıfların sınava hazırlık süreci ise hız kesmeden sürüyor. Sınava hazırlık grubu öğrencileri her hafta 4 gün online deneme sınavına katılarak binlerce Uğurlu öğrenci içerisinde Türkiye geneli sıralamasını görebiliyor, sonrasında soruların çözüm videolarını izleyerek pekiştirilmesi gereken alanlar tekrar edebiliyor.

