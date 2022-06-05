Sınavdan çıkan öğrenci heyecandan bayıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 50. Yıl Ortaokulunda LGS sınavına giren bir öğrenci, sınav heyecanına dayanamayarak bayıldı.

Okul giriş kapısında bekleyen öğrenci velileri, öğrencinin ayılması için yüzüne ve başına su dökerek yüzüne kolonya sürdü.

Haber verilmesiyle hemen olay yerine gelen sağlık ambulansa alınan öğrencinin heyecandan dolayı kan şekerinin ve tansiyonunun düştüğü, bu yüzden bayıldığı öğrenildi.

Sağlıkçıların müdahalesi ile kendine gelen öğrenci, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Halil Dağ - Tunay Özdemir

