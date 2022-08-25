Sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans programlarından mezun olan ya da bu programlarda halen öğrenim gören kişilerin herhangi bir sınava girmeden kayıt yaptırmalarına ve ikinci bir diploma almalarına olanak tanıyan ‘Sınavsız İkinci Üniversite' ön kayıtları devam ediyor. Haziran ayında başlayan ön kayıtların 2 Ekim'de tamamlanmasıyla birlikte kesin kayıt işlemlerini de yaptıran adaylar ikinci üniversitelerine başlamış olacak.

Kayıtlar Ne Zaman Sona Eriyor?

Bünyesinde 13 lisans, 30 ön lisans ve 4 lisans tamamlama programı olmak üzere toplam 47 program ile eğitimini sürdüren ATA-AÖF'nin her yıl binlerce öğrenciyi mezun ettiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı ya da mezun olan öğrenciler için Sınavsız İkinci Üniversite sürecinin devam ettiğini belirtti. Öğrencilerin çağdaş bilgiyle donatıldığını aktaran Rektör Çomaklı: “Akademik kadrosu ve donanımlı alt yapısı ile tüm bölümlerde nitelikli bir eğitimin verildiği ATA-AÖF, yeni akademik dönem için tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda. Güncellenen ders müfredatları ve deneme sınavları ile öğrencilerini bekleyen fakültemiz, binlerce mezunu ile ülke yükseköğretimine katkı sunmayı sürdürüyor. Modern yapısı ile birçok yeniliğe öncü olan fakültemizde İkinci Üniversite kesin kayıt tarihi 2 Ekim 2022 tarihinde sona eriyor” şeklinde konuştu.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıtları Nereden Nasıl Yapılıyor?

ATA-AÖF İkinci Üniversite kayıtları 6 Haziran-2 Ekim tarihleri arasında alınıyor. Kesin kayıtlar ise 29 Ağustos tarihinde başlıyor. Çevrim içi başvuru işlemleri https://obs.atauni.edu.tr/AOF/IkinciUniversite/Kayit/Default.aspx adresinden e-devlet şifresi ile yapılıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor.

Neden İkinci Üniversite Tercih Etmeliyim?

İkinci Üniversite; ulusal ve uluslararası düzeyde daha geniş kitlelerin Atatürk Üniversitesinin bilgi birikiminden ve deneyiminden faydalanmasını sağlıyor. Masaüstü ve mobil cihazlardan 7/24 öğrenme ortamlarına ve içeriklerine eriştirerek, öğrencilere esnek ve bireysel farklılıklara uygun öğrenme fırsatları sunan ATA-AÖF, zaman ve mekândan bağımsız öğrenme olanağı vererek öğrencilerine yeni bir kariyer ve gelecek planı yapmaya imkân tanıyor.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

Güz Yarıyılı

Ders Kayıt: 26 Eylül - 30 Eylül 2022

Mazeretli Ders Kayıt: 3 Ekim - 7 Ekim 2022

Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023

Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022

Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023

Bütünleme Sınavı: 11 - 12 Şubat 2023

Bahar Yarıyılı

Ders Kayıt: 13 - 17 Şubat 2023

Mazeretli Ders Kayıt: 20 - 24 Şubat 2023

Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023

Ara Sınav: 8 - 9 Nisan 2023

Final Sınavı: 20 - 21 Mayıs 2023

Bütünleme Sınavı: 8 - 9 Temmuz 2023

Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 13 Ağustos 2023

ATA-AÖF'te Hangi Bölümler Var?

Ön Lisans: Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Emlak Yönetimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İslami İlimler (İlahiyat), İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme Yönetimi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Reklamcılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yerel Yönetimler

Lisans: Çocuk Gelişimi, Egzersiz ve Spor Bilimleri, Grafik Sanatlar, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme, Kamu Yönetimi, Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Tekstil ve Moda Tasarımı

Lisans Tamamlama: Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet