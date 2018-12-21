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Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde gerginlik: 14 gardiyan ile 7 çocuk yaralı

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde gerginlik: 14 gardiyan ile 7 çocuk yaralı
Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde gerginlik: 14 gardiyan ile 7 çocuk yaralı

Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde çıkan olaylarda 14 gardiyan ile 7 çocuk hafif yaralandı.

Olay, Sincan ilçesinden bulunan Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik kavgaya dönüşünce 14 gardiyan ile 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gardiyanlar ve çocuklar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yaşanan olay sebebiyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri artırıldı.  

Musa Erdoğan
 

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